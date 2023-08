Bis zu 80 Prozent der Gletscher im Alpenraum bis 2060 gefährdet

Bis 2060 werden bis zu 80 Prozent der Fläche der italienischen Alpengletscher verschwunden sein. Davor warnt der Umweltschutzverband Greenpeace Italien nach einer Expedition auf den italienischen Alpengletschern. Zu erwarten seien in den Tälern immer längere Dürreperioden, warnten die Experten.

Die erste Etappe der als "Gletscherkarowane" genannten Initiative fand vom 21. bis 24. August auf dem Forni-Gletscher im lombardischen Valtellina im Stilfserjoch-Nationalpark statt, und zwar während der außergewöhnlichen Hitzewelle, die Italien in den vergangenenTagen heimgesucht hat. "Der Forni-Gletscher verliert durch das Schmelzen 50 Prozent mehr an Dichte als im Jahr 2022. Im untersten Bereich der Gletscherzunge haben unsere Messungen in den letzten Tagen einen Verlust von 37 Zentimetern Eisdichte in nur vier Tagen ergeben", sagte Guglielmina Diolaiuti, Glaziologin und Professorin für Geografie an der Universität Mailand.

➤ Rekordschmelze auf Österreichs Gletschern im Jahr 2022