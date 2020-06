Birkenpollen: Heuer noch höhere Belastung

Eine neue App warnt Allergiker

Ab 26. 3. ist die Birke in Klagenfurt blühbereit, in Wien (Innere Stadt) ist es der 28. 3.: Diese Prognose findet sich auf der neu gestalteten Homepage des Österreichischen Pollenwarndienstes www.pollenwarndienst.at . Sie ist nur eines von vielen Angeboten dieses Services der HNO-Klinik im Wiener AKH, der Allergiker bereits seit 1976 über Pollenflug und Belastungsintensität informiert. Neu ist auch die Pollen-App für iPhone und Androidhandys, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Ein Online-Tagebuch (www.pollentagebuch.at) lässt auf einen Blick Zusammenhänge zwischen den Beschwerden und dem Pollengehalt in der Luft erkennen.