BirdLife warnt vor Vogelsterben am Feld

Die Vogelschutzorganisation BirdLife warnt vor einem Vogelsterben in Österreich. Die Feldlerche (Alauda arvensis), Vogel des Jahres 2019, kommt gerade aus ihrem Winterquartier zurück, um im Agrarland zu brüten. Rund 75.000 Brutpaare werden es voraussichtlich sein. Das bedeutet minus 49 Prozent seit 1998, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Minus 42 Prozent in den vergangenen zwanzig Jahren

Die Abhängigkeit von der zunehmend industrialisierten Bewirtschaftung der offenen Kulturlandschaft wurde ihr und den meisten heimischen Feld- und Wiesenvögeln zum Verhängnis, konstatierte die Organisation. Der "Farmland Bird Index für Österreich" misst minus 42 Prozent des Feldvogel-Bestandes in den vergangenen zwanzigJahren.

300 Millionen Agrarvögel betroffen

"In unserer Elterngeneration hat man gesagt: 'Der Himmel hängt voller Lerchen.' Da kann man heute lange suchen. Der Gesang der Feldlerche ist regelrecht verstummt", warnte Gabor Wichmann, Geschäftsführer der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. Der Verlust der 22 häufigsten Feldvogelarten Österreichs sei alarmierend. In den vergangenen zwanzig Jahren gingen 42 Prozent der Vogelbestände im Agrarland verloren. Statistisch gesehen sind damit mehr als zwei von fünf Vögeln verschwunden. EU-weit spricht man von 300 Millionen Agrarlandvögeln weniger, hieß es in der Aussendung.

Mahden bedrohen Gerlitz, Rebhuhn, Bluthänfling, Kiebitz