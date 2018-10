Bewegung in der Schule: „Wir haben kaum noch Übergewichtige“

Meist hindern die digitalen Medien Kinder an der Bewegung – manchmal ist es genau umgekehrt. Beim Projekt „Beat the Street“ können die jungen Teilnehmer Punkte sammeln, indem sie sich mit ihrem Chip bei Computerstationen in der Umgebung registrieren, die man zu Fuß erreichen kann. Das Konzept wurde jüngst beim motion4kids-Wettbewerb (www.motion4kids.org) ausgezeichnet und startet am kommenden Freitag mit Großveranstaltungen in Simmering und Donaustadt in die zweite Runde in Wien (www.wienzufuss.at/beat-the-street).

Vorzeige-Schule

Bei Ahmed und seinen Mitschülern aus der Volksschule Herderplatz in Wien 11 wirkte die Idee bereits im Vorjahr: „Wir waren mit unseren Lehrern draußen im Park und ich bin auch mit meinen Eltern spazieren gegangen und habe Punkte gesammelt. Gleich bei unserer Schule ist eine Station. Und bei einem Supermarkt, wo ich wohne. Das Projekt wurde erfunden, damit wir weniger mit dem Auto fahren.“ Sein Mitschüler Domagoj stimmt ihm zu: „Es fühlt sich gut an, draußen zu sein.“

Bewegung & Ernährung

Volksschuldirektorin Brigitte Stiebitz freut sich auf den Monat „Beat the Street“: „Jetzt kommt die schlechtere Jahreszeit, da ist es weniger leicht, die Kinder zum Bewegen zu motivieren, aber mit dem Chip Punkte sammeln, macht ihnen Spaß.“ Ihr passt das gut ins Bewegungskonzept der Schule beim Herder-Park. „Wir haben vor sechs Jahren angefangen, Bewegung und Sport sowie gute Ernährung in unseren Schulalltag einzubinden. Deswegen haben wir etwa einen Sportcoach, der mit den Kindern Laufen trainiert und ein Mal im Jahr einen Schullauf durchführt. Ich gehe dann immer als Schlusslicht zu Fuß“, schmunzelt Stiebitz.