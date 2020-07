Fett ist der falsche Feind

Bildung

Zu einem großen Teil handelte es sich dabei auch um Produkte mit einem Zuckerkonzentrat aus Maissirup (Fructose)– hier ist der Konsum in dengeradezu explodiert. "Dieser Maissirup wird stärker in Fett umgewandelt und als solches gespeichert als andere Zuckerarten", sagt der Innsbrucker ErnährungsmedizinerMaximilian Ledochowski. "Er führt auch zurvon Fettleber und erhöht das Diabetesrisiko. Wenn ich dauerhaft Fruchtzucker in hohen Konzentrationen zu mir nehme, werde ich früher oder später Diabetiker."

Und es gibt möglicherweise auch einen Zusammenhang mit dem sogenannten "bösen" LDL-Cholesterin: Dieses besteht aus unterschiedlichen Partikeln – größeren, die für die Gefäße eher ungefährlich sind, und kleineren, die die gefürchteten Entzündungsprozesse in den Herzgefäßen auslösen. Ein hoher Kohlenhydratanteil an der Ernährung könnte die Zahl dieser kleinen, gefährlichen Partikel erhöhen, so US-Kardiologe Ronald Kraus.

Gleichzeitig zeigen andere Untersuchungen, dass auch gesättigte tierische Fette nicht nur das LDL-Cholesterin, sondern auch den Spiegel des "guten" HDL-Cholesterins anheben. Wobei bei Frischfleisch diese schützenden Effekte größer sein dürften als bei industriell verarbeitetem – Letzteres ist offenbar ein größerer Risikofaktor für Herzerkrankungen.

Ein Freibrief zu ungehemmtem Konsum von Fleisch und Butter sind die neue Erkenntnisse aus den USA nicht: Denn mehrere Studien zeigten auch, dass hoher Konsum von rotem Fleisch möglicherweise das Krebsrisiko erhöhen kann.