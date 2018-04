Bedrohte Art: Forscher fanden gesunde Tasmanische Teufel

Den Tasmanischen Teufeln geht es nicht gut. Seit zwei Jahrzehnten grassiert eine schwere Krebserkrankung unter den Tieren. Nun haben Forscher gesunde Artgenossen entdeckt. Möglicherweise können sie zur Rettung der Art beitragen.

14 gesunde Beutelteufel

In einer entlegenen Region der australischen Insel Tasmanien haben Forscher 14 gesunde Beutelteufel entdeckt. Die auch als Tasmanische Teufel bekannten Tiere seien bei einer achttägigen Expedition im Südwesten der Insel gefunden worden, sagte der Manager des Schutzprogramms Save the Tasmanian Devil Program (STDP), David Pemberton am Sonntag. Der Fund könne möglicherweise dabei helfen, die von einer schweren Krankheit bedrohte Tierart vor dem Aussterben zu bewahren. Die Tiere seien zwischen 18 Monaten und fünf Jahren alt. "Wir sind sicher, dass es noch mehr von ihnen gibt."