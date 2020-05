Ballast loswerden

Gleich am Neujahrstag des Vorjahres startete Michaela B., 42, ihren Vorsatz: Die Torte beim traditionellen Verwandtenbesuch lehnte sie dankend ab und abends knabberte sie an Karottensticks, statt bei der üppigen Familienjause zuzugreifen. In den ersten zwei Wochen war sie noch „voll motiviert“: Auf ihrem Teller landete immer nur ein bisschen Suppe und Gemüse, während der Rest der Familie genüsslich Fleisch, Beilagen und Saucen schlemmte. Schokolade und Desserts hatte die Süßigkeiten-Liebhaberin sowieso radikal von ihrem Ernährungsplan gestrichen.

Schon im Februar freute sich die Mitarbeiterin einer Werbeagentur über erste Erfolge und weniger Kilos auf der Waage. „Doch dann hat wieder ein Termin den nächsten gejagt. Weil mir die Zeit zum Essen fehlte, habe ich zu schnellen Snacks gegriffen. Ich war bald wieder in meinem alten Trott, mein Neujahrsvorsatz war gescheitert – und ich frustriert, weil ich statt abzunehmen erst recht wieder Gewicht zulegte.“

2012 nimmt Michaela B. einen neuen Anlauf. Damit ihr Vorsatz nicht wieder in Frustration endet, geht sie es heuer anders – langfristig und mit kleinen Veränderungen im Alltag – an. Damit tut sie das, was Ernährungsexperten empfehlen.

„Zu kaum einer anderen Jahreszeit ist die Motivation zum Abnehmen so stark wie jetzt. Das sollte man unbedingt nutzen“, sagt die Ernährungsmedizinerin Rosa Aspalter von der Abnehmplattform KiloCoach. Sie rät zu Wochenzielen. „Gehen Sie es locker an. Stehsätze wie ‚Ich muss abnehmen‘ bauen unnötigen Druck auf.“ Ihre Kollegin, Ernährungswissenschafterin Andrea Frühwald, ergänzt: „Gerade zum Jahresbeginn planen viele eine radikale Veränderung. “