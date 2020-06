Bald droht großer Ärztemangel

Das bestätigt die Befürchtungen", sagt Artur Wechselberger, der Chef der Ärztekammer. Im Auftrag der Kammer und von Wissenschafts- und Gesundheitsministerium wurde erhoben, wie sich Ärzteangebot und -bedarf entwickeln werden – das gestern präsentierte Ergebnis ist alarmierend. Es wurden zwei Varianten berechnet: eine mit niedrigem Ärzte-Pensionsantrittsalter und guter Versorgung durch Wahlärzte; eine mit umgekehrten Vorzeichen. Beide Modelle zeigen spätestens ab 2025 Engpässe.

Bei der Variante mit frühem Pensionsantritt könnten bis 2030 sogar 7400 Ärzte fehlen (Grafik) . Derzeit gibt es in Österreich 40400 Mediziner. Für Wechselberger bestätigt die Studie, was längst zu beobachten war: "Die Attraktivität des Berufes hat abgenommen. Wo es früher Wartelisten für Turnusplätze gab, gibt es heute Prämien. Ein Kassenvertrag muss oft mehrmals ausgeschrieben werden, bis er vergeben werden kann." Derzeit hat Österreich die höchste Quote an Medizin-Absolventen pro Kopf in Europa. Die Abwerbung heimischer Ärzte nach Deutschland werde aber immer aggressiver, sagt Wechselberger. Und: "75 Prozent der niedergelassenen Ärzte gehen innerhalb der nächsten 15 Jahre in Pension." Bereits jetzt mangelt es an Gynäkologen, Kinderpsychologen, HNO-Ärzten und Urologen. Das wohl größte Problem hat die Studie gar nicht erhoben: Vor allem im ländlichen Raum droht eine Unterversorgung.