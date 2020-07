Neues Herz trotz falscher Blutgruppe

Calab, 19, ein sportlicher Student aus Winnipeg, Kanada, hat einen berührenden Brief an Lori West von der University of Alberta, Direktorin des kanadischen Transplantationsprogramms, geschrieben: „Ich möchte Ihnen für mein Leben danken.“

Calab war am Valentinstag 1996 das erste Baby weltweit, dem ein Spenderherz mit einer „falschen“, nicht passenden Blutgruppe transplantiert wurde. „Für ihn war das die einzige Überlebenschance“, sagt West. Seither gab es weltweit erst 200 derartige „blutgruppeninkompatible“ (blutgruppenmäßig nicht zusammenpassende) Herztransplantationen bei Kleinkindern.

In Europa hat bisher nur ein Münchner Zentrum einige derartige Transplantationen durchgeführt. In ein bis eineinhalb Jahren könnte die erste derartige Transplantation auch im Wiener AKH stattfinden. Dazu wird es eine enge Kooperation mit den kanadischen Spezialisten der University of Alberta geben.

„Es war immer ein Dogma, dass man ja nicht gegen die Blutgruppe transplantieren darf“, sagt Andreas Zuckermann, Leiter des Herz-Transplantationsprogramms an der MedUni Wien/AKH Wien. Aber Babys entwickeln erst nach einigen Monaten Antikörper gegen fremde Blutgruppen, die das Spenderorgan angreifen – und man traut sich zunehmend, dieses Zeitfenster zu nützen. Dadurch erhöht sich die Zahl der ohnehin extrem seltenen Spenderorgane (in der Regel von verunfallten Babys).