Neue Baby-Bademethode: Expertin rät ab

Sonia Rochel streicht mit ihren Händen über das Neugeborene. Immer wieder lässt sie ihm Wasser über den Kopf fließen und umfasst es sanft, taucht es ins Wasser, schwingt den kleinen Körper. Thalasso-Baby-Bad nennt die Kinderkrankenschwester aus Frankreich ihre Bademethode für Säuglinge. "Kurz nach der Geburt sind die Erinnerungen an die Zeit im Bauch der Mutter sehr lebendig. Das Bad soll die Neugeborenen diese wunderschönen Momente wiedererleben lassen", sagt Rochel.

In Youtube-Videos zeigt sie ihre Technik und möchte Eltern animieren, ihre Kinder auf diese Weise zu baden. Ihr Ziel ist, die Kinder beim Aufbauen von Vertrauen zu unterstützen – sie sollen sich fühlen wie im Fruchtwasser während der Schwangerschaft. Mehr als 21 Millionen Mal wurde etwa ein Video angeklickt, in dem sie ein neugeborenes Mädchen badet. Univ.-Prof. Susanne Greber-Platzer, Leiterin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am AKH Wien, rät allerdings davon ab, die Methode nachzuahmen. "Man sieht, dass diese Frau sehr erfahren ist. Aber sie sagt auch selbst, dass man bei Neugeborenen extrem aufpassen muss und wissen muss, welche Griffe richtig sind, wenn sich das Kind bewegt", meint Greber-Platzer.