Australischer Forscher hielt neu entdeckte Käfergattung für Vogelkot

In Australien hat ein Wissenschafter beim Campen zufällig eine neue Käfergattung entdeckt. James Tweed ist eines Morgens über den Campingplatz der Binna Burra Lodge an der Gold Coast gegangen, da ist ihm etwas Ungewöhnliches auf einem Lomandra-Blatt ins Auge gefallen.

Nach seiner Rückkehr suchte der Biologe im Internet und in Publikationen nach dem Käfer, fand aber nichts Vergleichbares. Nach einer eMail an die Australian National Insect Collection (ANIC) war klar: Tweed hatte nicht nur eine neue Art, sondern sogar eine neue Gattung in der Familie der Bockkäfer entdeckt, den Bockkäfer Excastra albopilosa.

Noch kein zweites Exemplar gefunden

Das Gebiet, in dem Tweed den Käfer fand, gilt als beliebtes Gebiet für Insektensammler. Warum der Käfer bisher unentdeckt geblieben war, ist unklar. Aber auch Tweed konnte keine weiteren Exemplare finden.

Tweeds Forschungsteam veröffentlichte seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift Australian Journal of Taxonomy. Warum der Käfer so lange Haare hat, ist noch nicht endgültig geklärt. "Unsere Haupttheorie ist, dass sie das Insekt so aussehen lassen, als sei es von einem Pilz getötet worden", sagte Tweed. Das würde möglicherweise Raubtiere wie Vögel davon abhalten, es zu fressen.