Auf zum Mars! Das bringt das Technologie-Jahr 2020

Während im vergangenen Jahr viel über 5G geredet wurde, soll die neue Mobilfunkgeneration 2020 endlich Realität werden. Auch zahlreiche andere Themen, wie der Huawei-Android-Bann, der Umgang mit Datenschutz und Monopol-artigen Tech-Konzernen werden uns weiter begleiten.

Außerdem soll die Elektrifizierung der Autoindustrie in Fahrt kommen und bei Spielekonsolen wird es eine neue Generation geben.Spannend wird auch, welche Akzente die neue Regierung in Österreich in Sachen Digitalisierung setzen wird.