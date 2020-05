Auch das zweite Kind von Kate kam mit Hypnobirthing

Paulczinsky wünscht sich, dass Frauen sich so positiv an die Geburt ihres Kindes erinnern wie an ihren Hochzeitstag. "Ein negatives Geburtserlebnis schleppt man sein ganzes Leben mit sich." Statt von einer " Wehe" zu sprechen, die Schmerzen ausdrückt, verwendet man bei Hypnobirthing lieber den Begriff "Welle". "Bei dem Wort Wehe reagiert der Körper mit Angst. Eine Welle liefert ein gutes Bild, mit dem man sich tragen lassen, entspannen und sich auf die nächste Welle vorbereiten kann", sagt Paulczinsky.

" Hypnobirthing kann keine schmerzlose Geburt garantieren." Es braucht das Bereitschafts- und Sicherheitsgefühl, um in diese Situation hineinzugehen und die dazugehörigen Hormone auszuschütten, die die Muskeln entspannen und die Schmerzempfindung beeinflussen. "Evolutionär war die Geburt nie so gedacht, dass wir Wahnsinnsschmerzen haben, aber der Körper soll erkennen, dass etwas Wichtiges passiert."

Univ.-Prof. Henriette Walter leitet den Lehrgang für Medizinische Hypnose an der MedUni Wien und erklärt: "Schmerzen können durch vorgestellte Leitsysteme, etwa Kanäle, abgeleitet oder durch einen magischen Schwamm aufgesaugt werden. Man kann man sie sich auch als Flüssigkeit vorstellen, die abrinnt."

Gelingt einer Frau die Geburt aus eigener Kraft – ohne medizinische Beeinflussung – schüttet sie nicht nur mehr Glückshormone aus, sondern geht mit einem gestärkten Körperbewusstsein und einer stärkeren Bindung zu ihrem Kind aus der Situation.