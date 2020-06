Aspirin kann auch vor Krebs schützen

Es ist eines der ältesten Medikamente – und auch mehr als 100 Jahre nach Markteinführung finden Forscher neue Nutzungsmöglichkeiten des Wirkstoffs Acetylsalicylsäure (ASS, hauptsächlich unter dem Produktnamen Aspirin bekannt). Aktuell beschäftigten sich zwei große Studien mit dem Einsatz in Prävention und Therapie von Krebs. Das berichtet BBC Health.

Dass ASS mehr kann als nur Kopfschmerzen zu bekämpfen, ist schon länger bekannt. "Ich finde, das ist ein bedeutendes Medikament, das unter seinem Wert gehandelt wird", sagt Univ.-Prof. Irene Kührer, Onkologin an der MedUni Wien. Aufgrund seines großen Potenzials werde es intensiv beforscht. In den vergangenen Jahren beschäftigten sich insgesamt 195 wissenschaftliche Untersuchungen damit. Auch medizinische Laien wissen mittlerweile, dass ASS vor Herzinfarkt und Schlaganfall schützen kann. Kührer: "In der Arteriosklerose-Prävention zeigt es sehr gute Eigenschaften."