Antibiotika bewusst einsetzen: Resistenzen nehmen zu

Univ.-Prof. Matthäus Grasl von der Wiener Uni-Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten fordert deshalb ein Umdenken und mehr Information: „Zur Behandlung unkomplizierter viraler Halsschmerzen sind Antibiotika meist der falsche Therapieansatz. Sie wirken weder schmerzstillend noch antiviral.“ Antibiotika sollten nur bei gesicherten bakteriellen Infekten, etwa durch Streptokokken, angewendet werden. Bei Kindern, wo bakterielle Infektionen häufiger als bei Erwachsenen zu Komplikationen führen, ist ein Antibiotika-Einsatz hingegen manchmal hilfreich.

Die Unterscheidung zwischen viral oder bakteriell bedingtem Infekt ist oft schwierig. „In der Praxis arbeiten wir daher mit einem standardisierten Stufenverfahren.“

Antibiotika zählen zu den bedeutendsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, betont Oskar Janata, Infektionsexperte am Wiener SMZ-Ost. „Es schaut nicht so aus, als würden wir sie im 21. Jahrhundert nicht mehr brauchen. Umso verantwortungsvoller müssen wir mit diesen wichtigen Medikamenten umgehen.“ Oft werde etwa vergessen, „dass Antibiotika auf den gesamten Körper wirken und nicht nur in dem Bereich, für den ich sie einnehme“.