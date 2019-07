Als Seeschlangen durch die Sahara schwammen

Die Sahara ist die größte heiße Wüste der Welt - Geröll, Steine, Sand soweit das Auge reicht. Vor 50 bis 100 Millionen Jahren sah es hier anders aus: In einer bunten Unterwasserwelt tummelten sich Seeschlangen, Fische und Krokodile.Das schreiben Wissenschaftler um Maureen O'Leary im Bulletin of the American Museum of Natural History.

Trans-Sahara-Seeweg

Geologische und fossile Zeitzeugen zeigen, dass in Afrika einst ein Trans-Sahara-Seeweg existierte, ein durchgängiger Wasserweg zwischen dem Tethys-Meer im Norden und dem sich öffnenden Atlantik im Süden. Er war bis zu 50 Meter tief, bedeckte eine Fläche von 3000 Quadratkilometern. Tatsächlich befinden sich 40 Prozent des Landes unter Wasser.