Alpine Felsbilder: Wie Emojis aus der Urzeit

Karikatur in Stein

Dass die Menschen auch in der Urzeit Humor hatten, beweise eine Karikatur. Das Bild: „Eine Haue macht sich über eine andere lustig.“ (oberes Bild Mitte). Was daran komisch ist? „ Man muss wissen, dass Hauen in der südalpinen Kupferzeit auch mit Enten verglichen wurden, die als mythisches Wesen galten, weil sie sich in der Luft, im Wasser und an Land bewegen können. Enten waren die Vermittlerinnen zwischen dem Diesseits und dem Jenseits.

Zwei Hauen sind also in Hallstatt zu sehen: „Die eine ist vom Metall befreit und muss nicht mehr arbeiten wie die andere, weshalb sie fröhlich schnattert und über die arbeitende Haue bzw. Ente spottet.“ Kauer vermutet, dass die Zeichnungen schon 3.500 Jahre alt sind, aber erst durch zusätzliche Ritzungen um 1.000 vor Christus zu einer Karikatur wurden.

Zeichnungen, wie sie Wolfgang Kauer findet, gibt es übrigens nicht nur in den Alpen, „sondern auch anderswo, – im Böhmerwald mit nur wenigen Beispielen. Doch in den Alpen sind sie am besten erhalten geblieben.“

Buchtipp: Wolfgang Kauer: „ Felsbilder der Alpen. Motive im internationalen Vergleich“. Verlag Anton Pustet. 288 Seiten. 28 Euro.