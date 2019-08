Alltag abseits der Geschichtsbücher

Am Kriegsbeginn stand der Satz: „ Deutschland hat den Kampf um den endgültigen Frieden aufgenommen.“ (sic!) „Mit übermenschlicher Geduld ertrug das deutsche Volk vier Monate lang die polnischen Provokationen. Adolf Hitler hat sich bis zur letzten menschenmöglichen Sekunde um den Frieden bemüht.“ So beschreibt Das Kleine Blatt am 2. September 1939 die Ereignisse, die sich schon bald zum Zweiten Weltkrieg auswachsen sollten.

Zeitungen von damals

Anlässlich 80 Jahre Kriegsbeginn startet der KURIER seine Serie „Leben im Krieg“: Wir wollten wissen, wie der Alltag abseits der aus Geschichtsbüchern bekannten Fakten und Schlachten ausschaute, was die Menschen bewegte und wie sich die Stimmung im Laufe der Katastrophe veränderte. Dazu haben wir die Zeitungen von damals durchforstet, haben versucht herauszufinden, ob – trotz Zensur – das durchscheint, was die Kriegsgeneration bewegte und wollen in loser Abfolge an das Alltagsleben erinnern.