Allergiker müssen sich auf längere Saison einstellen

Raus in die Natur, Sonne tanken, durchatmen: So schön das klingen mag – für Pollenallergiker haben die frühlingshaften Temperaturen auch Schattenseiten. Die Blühphasen haben heuer um zwei bis drei Wochen verfrüht begonnen. „Für Allergiker heißt das, sie müssen sich auf eine längere Saison einstellen“, sagt Univ.-Prof. Wolfgang Gstöttner, Leiter der HNO-Erkrankungen an der MedUni Wien.

Während etwa Mitte März 2013 noch Frost und Kälte herrschten, hat heuer der Pollenflug der Frühblüher Erle und Hasel den Höhepunkt in den meisten Lagen schon wieder überschritten. Dafür steht die Birkenblüte jetzt schon direkt bevor. Sie beschert den Menschen Niesanfälle, Atembeschwerden und juckende Augen. Die Experten des Pollenwarndienstes rechnen heuer mit einer größeren Pollenmenge.