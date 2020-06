Alle Fakten über künstliche Gelenke

Windhager

Gesundheitstalk

Novartis

war Mittwochabend einer der Podiumsgäste beimGesundheitstalk "Neues Knie – neue Hüfte" mit knapp 300 Teilnehmern im Van-Swieten-Saal der MedUni Wien. Derist eine Veranstaltungsreihe von KURIER, MedizinischerUniversität Wien und dem Pharmaunternehmen

Die Gelenke seien zwar bei normaler Beanspruchung den täglichen Belastungen gewachsen – allerdings komme es mit dem Alter zu Degenerationserscheinungen: "Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Der Begriff 'Abnützung' ist ein rein mechanischer, wir haben es aber mit einem biologischen Organ zu tun – es hat auch im hohen Alter noch die Möglichkeit der Regeneration."

Univ.-Prof. Richard Crevenna, Uni-Klinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation der MedUni Wien: "Wir bewegen uns weniger als früher, wir sind schwerer und wir werden älter – das spielt bei vielen Patienten eine Rolle." Mit physikalischen Therapien sei es oft möglich, den Zeitpunkt einer Gelenksoperation nach hinten zu schieben: "Wir versuchen, die Muskeln um das Gelenk aufzubauen."

Erste Alarmzeichen seien Schmerzen beim Beginn einer Bewegung und bei zu langer Belastung, so Crevenna. In der Folge komme es zu Schmerzen in der Nacht und Bewegungseinschränkungen.

"Wie lange halten Implantate?", lautete eine Frage aus dem Publikum. – "Man sagt immer, dass Implantate nach 15 Jahren ausgetauscht werden müssen, aber das stimmt nicht", betonte Windhager. "Nach 15 Jahren benötigen maximal 15 Prozent der Patienten eine neuerliche Operation."