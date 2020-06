Alkohol: Maßvoller Genuss statt Abstinenz

Ein Viertel der österreichischen Männer trinkt regelmäßig so viel Alkohol, dass Experten ihren Konsum als problematisch einstufen. Oft ist das jedoch weder den Betroffenen noch ihrem Umfeld bewusst.

"In Sachen Alkoholkonsum ist ein Umdenken in der Gesellschaft und mehr Problembewusstsein notwendig", sagt Univ.-Prof. Michael Musalek, Leiter des Wiener Anton-Proksch-Instituts (API), der größten Suchtklinik Europas. In Expertenkreisen hat dieses Umdenken schon eingesetzt: Die Kriterien für die Behandlung von Alkoholkrankheit ändern sich.

Bisher bezog sich die Definition als Krankheit – und damit die Behandlung – vor allem auf das Spätstadium, wenn bereits schwere körperliche und psychische Schäden aufgetreten sind. "Heute definieren wir auch das Frühstadium und damit den problematischen Alkoholkonsum bereits als Krankheit und behandeln sie daher auch schon."

Das sei durchaus sinnvoll: "Wir wissen längst, der wichtigste Faktor bei der Behandlung eines Alkoholproblems ist der Zeitpunkt. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht eine Einstellungsänderung und beugt Schäden in späteren Phasen der Abhängigkeit vor", sagt Musalek.