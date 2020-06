Aids: "Heilung in fünf Jahren"

Die Aussage sorgt für Aufsehen: "Ich glaube, dass ein realistischer Zeitraum, in dem wir (eine Infektion mit dem Aids-Virus HIV, Anm.) heilen können, fünf Jahre sind", sagte der Münchner Internist und Aids-Spezialist Hans Jäger der Nachrichtenagentur dpa. An einen baldigen Durchbruch in der Entwicklung eines Impfstoffes glaube er hingegen nicht. Anlass war ein Aids-Kongress in München.

"Das ist eine sehr persönliche Prognose. Ob es wirklich in fünf Jahren eine Heilung gibt, wissen wir alle nicht", sagt die Aids-Spezialistin Brigitte Schmied vom Wiener Otto-Wagner-Spital. "Meine Einschätzung liegt eher bei fünf bis zehn Jahren."

Heilung würde bedeuten, dass man es schafft, das HI-Virus wieder aus dem Körper hinauszubekommen, erläutert Schmied: "Derzeit können wir lediglich die Virusvermehrung unterdrücken."

Jäger begründet seinen Optimismus damit, dass "die Heilungsforschung in den vergangenen zwölf Monaten mehr Fortschritte gemacht hat als je zuvor". "Das ist eine kontinuierliche Entwicklung", sagt Schmied. "Aber es gibt tatsächlich mehrere hoffnungsvolle Ansätze":

– Neue Antikörper, die die Andockstellen der Viren im Körper blockieren.

– Eine neue Klasse an Wirkstoffen, die in bestimmten Körperregionen (z. B. den Lymphknoten) besser wirkt als die bisherigen. Und damit auch besser an "versteckte" infizierte Zellen herankommt, in denen das Virus bisher trotz der Therapie weiterschlummert. So könne ein Wirkstoff aus solchen infizierten Zellen Viren freisetzen, die dann von den bekannten Medikamenten vernichtet werden.