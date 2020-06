Ärzte fühlen sich bespitzelt

Franz Schenkermayr von der WGKK weist die Vorwürfe der Ärzte scharf zurück. "Jeder Testpatient war unter seinem echten Namen und mit seiner eCard unterwegs. Und er hat dem Arzt klargemacht, dass er nicht krank sei, aber einen Krankenstand benötige."

Der Betrugsbekämpfer kann auch nicht verstehen, warum sich Ärzte durch den Einsatz einiger weniger Mystery Shopper jetzt derartig verunsichert fühlen: "Jedem Arzt, der seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen erledigt, kann es völlig egal sein, ob ihm ein echter oder ein Testpatient gegenübersitzt. So oder so kann er Gesunden, die in den Krankenstand wollen, nur raten, sich Urlaub zu nehmen."

Das Gesundheitsministerium gibt der WGKK Rückendeckung: "Grundsätzlich ist gegen Mystery Shopping auch im Gesundheitsbereich nichts einzuwenden", heißt es im Büro von Minister Alois Stöger. "Die Beiträge der Versicherten dürfen nur für gesetzlich vorgeschriebene oder zulässige Zwecke verwendet werden. Dies mit geeigneten Methoden nachzuprüfen, muss zulässig sein."