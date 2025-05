Adultismus: "Manche sagen 'Ich hasse Kinder, weil sie Kinder sind'"

Unter Adultismus versteht man "kurz gesagt eine Diskriminierung von Kindern aufgrund ihres Kindseins", erklärt Helmut Sax vom Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte in Wien. Wie etwa auch bei Sexismus oder Rassismus komme eine Machtstellung zulasten einer bestimmten Gruppe zum Tragen – "in dem Fall die Machtstellung der Erwachsenen", sagt Sax, auch Mitglied des Leitungsteams des Netzwerks Kinderrechte Österreich. Letztlich sei Adultismus eine "Form der Altersdiskriminierung". Zwar würden die meisten in diesem Zusammenhang an ältere Menschen denken, "aber Altersdiskriminierung geht in beide Richtungen". Im Kern stehe oft die Zuschreibung an Kinder, sie seien nicht kompetent genug, "weswegen sie oft übergangen werden". Höllrigl Tschaikner: "Es gibt Menschen, die sagen ‚Ich hasse Kinder, weil sie Kinder sind‘ – was ich sehr problematisch finde."

Von der Supermarktkassa bis zur Wohnungssuche: Adultismus im Alltag

Sich an der Supermarktkassa an Kindern vorbeidrängeln, entnervte Reaktionen auf weinende Babys im Flugzeug, eine Wohnungssuche, die am Kind scheitert: Adultismus hat im Alltag viele Gesichter. Und ist kein Randphänomen, weiß Höllrigl Tschaikner, die als Autorin und freie Journalistin auf sozialen Medien Aufklärungsarbeit zum Thema Elternschaft betreibt. "Als meine Tochter acht Jahre alt war, habe ich sie zum Bäcker bei uns ums Eck geschickt, um einen Laib Brot zu holen. Als sie nach 15 Minuten immer noch nicht zurück war, bin ich ihr nachgegangen und habe sie verängstigt in einer Ecke gefunden. Man hatte ihre Bestellung nicht verstanden und sie ignoriert, statt ihr zu helfen." Als sie diese Erfahrung auf Instagram teilt, ist die Resonanz enorm.

Eltern tragen als Erziehungsberechtigte Verantwortung für ihr Kind. "Das schafft auch ein Abhängigkeitsverhältnis", sagt Sax. Im Extremfall könne diese Stellung missbraucht werden, etwa, wenn Gewalt ausgeübt wird. Wobei Sax den Gewaltbegriff weiter fasst. So sei auch das Ignorieren, Abwerten, Anschreien oder Entwürdigen von Kindern eine Form von Gewalt.