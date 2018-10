47 Jahre alte Flasche: Foto zeigt Ausmaß des Plastikmüllproblems

Anhand einer kürzlich an einem britischen Strand angespülten Plastikflasche lässt sich eindrucksvoll illustrieren, worüber in jüngster Vergangenheit intensiv diskutiert wurde: Die Welt hat ein Problem mit Plastikmüll.

45 Jahre alte Flasche

Entdeckt wurde der Behälter von einem Mitarbeiter der lokalen Küstenwache an einem Strand nahe der Grafschaft Somerset im Südwesten Englands. Bei der Flasche handelt es sich um Geschirrspülmittel der Marke Fairy, die mindestens 45 Jahre alt sein muss. Letzteres ist an der Aufschrift auf der Flasche zu erkennen. Das Produkt wurde offenbar um ein Vierpencestück vergünstigt angeboten. Die Ware muss also vor der Umstellung des britischen Münzsystems im Jahr 1971 verkauft worden sein, wie CNN schreibt.

"Fast wie neu"

Das Foto der besagten Flaschen fand via Facebook den Weg ins Netz. Die für den Strandabschnitt zuständige Küstenwache teilte ein Bild des Fundes auf dem sozialen Netzwerk. Dazu schrieb man: "Während wir am gestrigen Tag am Strand waren, kamen wir nicht umhin zu bemerken, wie viel Geröll Ebbe und Flut in den letzten Tagen mitgerissen haben. Hauptsächlich Holz, Algen und Meeresschutt, aber auch viele von Menschenhand gefertigte Gegenstände, wie diese Fairy-Liquid-Flasche, die 47 Jahre alt ist! Die Flasche schwimmt in unseren Gewässern und sieht immer noch fast neu aus."