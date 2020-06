Die besten Apps für gute Vorsätze

Nützliche Helfer für einen längerfristigen Lebensstilwandel können Apps am Smartphone sein. Die meist kostenlosen oder sehr günstigen Anwendungen gibt es für alle Betriebssysteme, die meisten für Apples iOS und Android. Sie funktionieren nach demselben Prinzip: Motivation. Das beginnt bei anspornenden Infos – z. B. in Nichtraucher-Apps über die gesundheitsschädigenden Folgen des Rauchens –, geht weiter mit belohnenden Sprüchen à la „Du hast dir seit deinem Rauchstopp 25,01 Euro erspart“ –, und endet mit dem Sichtbarmachen von Erfolg, etwa durch abgenommene Kilos bei Diät-Apps. Damit der Nutzer seine Ziele nicht vergisst, melden sich die meisten Apps von Zeit zu Zeit automatisch.

Viele Anwendungen setzen zudem auf soziale Kontrolle. So können bei nahezu allen Apps absolvierte Trainingseinheiten, Abnehm-Erfolge oder bestandene Aufgaben in sozialen Netzwerken geteilt werden. Nicht selten entsteht so ein Wettbewerb.

Geht es nach den App-Herstellern ist der erste Schritt in Richtung Veränderung also der Download. Zehn Anwendungen im KURIER-Check, die dabei unterstützen, Neujahrsvorsätze umzusetzen.