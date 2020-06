Zypern: Vom Sonnen- zum Rettungsschirm

Europa-Minister Andreas Mavroyiannis ist Chefplaner von Zyperns EU-Präsidentschaft, die 62 Millionen Euro kostet. "Die Leute sind stolz auf die Präsidentschaft. Das verbessert unser Image und fördert den emotionalen Bezug zu Europa."

KURIER: Wovor hat Zypern größere Angst: Vor der Hellas-Krise oder dem permanenten Streit mit der Türkei?

Andreas Mavroyiannis: Zyprioten fürchten sich vor nichts und niemandem. Die größte Herausforderung sind die Verhandlungen über das EU-Budget 2014–2020. Am Jahresende sollte es beschlossen sein. Ob die Türkei mit der EU und mit uns kooperiert oder nicht, ist ihr Problem. Wenn die Türkei unsere Präsidentschaft vergiften will, dann können sie es machen. In der Präsidentschaft sind wir neutral. Was Griechenland angeht, ist die Krise noch nicht überwunden. Die neue griechische Regierung wird die Reformen weiterführen. Es gibt dazu keine Alternative.

Was ist das Vorsitz-Motto?

Wir haben eine Botschaft: Europa ist wichtig für die Bürger, dafür brauchen wir mehr Solidarität in der EU. Unser Slogan lautet: Gastfreundschaft. Das hat nichts mit Tourismus zu tun. Damit wollen wir signalisieren: Europa ist ein lebenswerter Platz für Menschen, ein Platz für Unternehmer, für Investoren, für Forscher und Wissenschafter.

Gilt Ihre Gastfreundschaft auch den Migranten und Asylwerbern?

Ja, im Rahmen der europäischen Gesetze. Das heißt nicht, dass die europäischen Türen für alle offen stehen. Unsere Aufnahmekapazitäten sind beschränkt. Illegal in die EU zu kommen, ist kriminell. Bis Ende 2012 soll es eine gemeinsame EU-Migrations- und Asylpolitik g eben.

Für stärkere Grenzkontrollen zu Griechenland fordert die Türkei Visafreiheit für die EU. Stimmt das?

Auch wir haben das Problem, dass viele Asylwerber und illegale Einwanderer von der Türkei über Nordzypern zu uns kommen. Ankara knüpft die Umsetzung des Rückübernahmeabkommens für Flüchtlinge, die von der Türkei in die EU kommen, an das Visa-Regime. Das ist für die EU nicht akzeptabel. Es gibt große Vorbehalte gegen eine Visafreiheit in Deutschland, Zypern und Österreich.