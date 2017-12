Zwist um Gaspreis-Senkung: "Das muss viel billiger werden"

Österreichs Erdgasverbraucher müssen ab Jänner weniger fürs Gasnetz bezahlen. Um insgesamt 70 Millionen Euro – das sind je nach Netz-Gebiet mindestens zehn Prozent – müssen die Gasnetzbetreiber die Tarife senken, hat die Energiemarktaufsicht E-Control verordnet.

Für durchschnittliche Haushaltskunden (15.000 Kilowattstunden Jahres-Gasverbrauch) macht das eine Verbilligung von etwa 35 Euro im Jahr aus. Für Industriekunden kann die Ersparnis mehrere Zehntausend Euro betragen.

"Die Reduktion ist viel zu gering"

Bei der Wirtschafts- und der Arbeiterkammer stößt diese Verbilligung trotzdem auf Widerstand. "Die Reduktion ist viel zu gering", betont Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung Energiepolitik in der WKO. Die Arbeiterkammer ist der selben Meinung. Gemeinsam haben die beiden Kammern den Bescheid der Aufsicht daher angefochten. "Wir wollen das gerne dem Gericht vorlegen", sagt Schwarzer.

Kernpunkt seiner Kritik: Die Gaskunden können sich den Netzbetreiber nicht aussuchen. Dass die E-Control den Gasfirmen vor diesem Hintergrund eine Verzinsung des Eigenkapitals von 4,88 Prozent zugesteht, trifft bei den Kammern auf Unverständnis. Verglichen mit den aktuellen Sparbuchzinsen, die nahe null liegen, seien die 4,88 Prozent zu hoch, argumentieren die Energieexperten der Kammern.

Andreas Eigenbauer, Vorstand der E-Control, sieht das naturgemäß anders. Der Zinssatz, den die E-Control als Basis für die Ermittlung der Netztarife festlegt, sei deutlich niedriger als der bisherige Satz von 6,5 Prozent. Mit den Sparzinsen würde er dies nicht vergleichen. "Die Unternehmen müssen ja auch ins Gasnetz investieren, damit die Versorgung gesichert ist", betont er.

"Industrie profitiert"

Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands Gas, Wasser, Wärme in der WKO, versteht die Aufregung der Kammern nicht. "Sie waren bei der Diskussion um die Neuermittlung der Netztarife dabei", unterstreicht er. Was Mock besonders verwundert ist, dass die WKO gegen ihre eigenen Mitgliedsunternehmen vorgehe. Denn im Gegensatz zu den Stromversorgern sind die Erdgasunternehmen in der WKO organisiert.

Außerdem würden insbesondere größere Erdgasverbraucher wie Gewerbe und Industrie von der Netztarifsenkung besonders stark profitieren, betont Mock. So sinken die Gasnetzkosten etwa für einen Industriebetrieb in Oberösterreich, der 90 Gigawattstunden im Jahr verbraucht, um gut 26 Prozent oder 30.000 Euro im nächsten Jahr. In Tirol, wo die Gasnetzkosten österreichweit mit Abstand am höchsten sind, liegt die Ersparnis großer Unternehmen bei rund 90.000 Euro. Kräftig fällt die Verbilligung auch in Niederösterreich aus (minus 24,7 Prozent).

Auch Strom soll billiger werden

Billiger werden soll auch das Stromnetz im kommenden Jahr. Dort allerdings sind die Reduktionen kleiner. Für die meisten heimischen Haushalte werden sie ein paar wenige Euro im Jahr ausmachen.