Zwist um den arbeitsfreien Samstag

Handelsobmann Fritz Aichinger schäumt. Er ortet ein Foulspiel der Gewerkschaft und hält den Erlass des Sozialministers für gesetzeswidrig. Die Samstagsregelung sei kein Bestandteil des Arbeitszeitgesetzes und könne daher nur sozialpartnerschaftlich geregelt werden. Aichinger hält die Regelung generell für "nicht mehr zeitgemäß". Auch die Arbeitnehmer würden von der Samstagsarbeit profitieren. Viele Verkäufer erhielten Verkaufsprovisionen und diese seien an Samstagen höher als etwa an einem Montag, so Aichinger. Er will daher den Freizeitausgleich bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst völlig neu regeln.



Auch einige Wiener Apotheker wollen am Samstag Nachmittag ihre Geschäfte öffnen und fordern eine neue Regelung. Während die Apothekerkammer keinen Bedarf sieht, stoßen sie bei der Wirtschaftskammer auf offene Ohren. .