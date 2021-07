Zwischen Teissl und Mercedes fliegen die Fetzen

Das Autohaus Teissl hat mit einem Schreiben vom 4. November 2014 und in einem Vergleichsgespräch gestern, Montag, Mercedes-Benz Österreich angeboten, die am 29.Oktober 2014 erfolgte fristlose Auflösung aller Verträge zwischen Mercedes-Benz Österreich und dem Autohaus Teissl in eine einvernehmliche Beendigungsvereinbarung umzuwandeln.

„Wir haben angeboten, bis zum 31. Dezember 2015 in Abstimmung mit Mercedes-Benz einen Käufer für unser Autohaus zu suchen, Mercedes-Benz in dieser Zeit vollen Einblick in unsere Bücher zu gewähren und dafür Sorge zu tragen, dass eine geordnete Übergabe ohne Nachteile für Mercedes-Benz-Kunden erfolgt“, erklärt Teissl. „Das hat das Management von Mercedes-Benz Österreich abgelehnt.“