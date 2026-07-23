Zweite Millionenpleite einer Traditionsunternehmensgruppe

80 Jahre nach ihrer Gründung steht die Heidenbauer-Gruppe vor dem endgültigen Aus. Vier Auffanggesellschaften, die nach den Insolvenzen von 2025 als Rettungsversuch gegründet worden waren, haben am Donnerstag beim Landesgericht Leoben Konkursanträge gestellt. 91 Arbeitsplätze stehen laut AKV vor dem Aus. Betroffen sind die Heidenbauer Dach Wand GmbH (13 Mitarbeiter), die Heidenbauer Management GmbH (8 Mitarbeiter), die Heidenbauer Metallbau GmbH (54 Mitarbeiter) sowie die Heidenbauer Pools GmbH (16 Mitarbeiter). Eine Fortführung der Unternehmen ist laut AKV nicht beabsichtigt, die Schließung bereits beschlossen.

Zweite Insolvenz binnen eines Jahres Bereits 2025 waren fünf Gesellschaften der Gruppe insolvent geworden: die Heidenbauer Dach Wand GmbH, die Heidenbauer Aluminium GmbH, die Heidenbauer Stahl und Tragwerk GmbH, die Heidenbauer Edelstahl GmbH sowie die HEK Beteiligung GmbH. Daraufhin wurde unter Einbindung von Experten eine Restrukturierung eingeleitet und eine „Heidenbauer-Gruppe-Neu“ mit vier Auffanggesellschaften aufgestellt. Die Unternehmen waren in den Bereichen Metallbau, Dach- und Fassadensysteme, Stahlbau, Tragwerksbau sowie Edelstahlpools tätig. Zu den Kunden zählten private, gewerbliche und industrielle Auftraggeber. Auch medizinische Möbel gehörten zum Produktportfolio.