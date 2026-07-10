Zweite Millionenpleite einer ambitionierten Metallbaufirma

Nur ein Jahr nach einem Sanierungsverfahren ist die Thebert Metallbau GmbH aus Tumeltsham erneut pleite. Das Landesgericht Ried im Innkreis eröffnete am Donnerstag laut AKV Konkursverfahren über das Unternehmen. 16 Beschäftigte, darunter mehrere Lehrlinge, verlieren ihre Arbeitsplätze. Der Betrieb wird geschlossen. Die 2000 gegründete Firma hatte erst 2025 ein Sanierungsverfahren durchlaufen. Damals einigten sich die Gläubiger auf eine Quote von 20 Prozent, zahlbar in zwei Raten innerhalb von zwei Jahren. Doch die erhoffte Trendwende blieb aus.

Bauwirtschaft im Würgegriff Als Hauptursache für das Scheitern nennt das auf Aluminium-Glas-Fassaden, Fenster, Türen und Brandschutzkonstruktionen spezialisierte Unternehmen die anhaltende Flaute in der Bauwirtschaft. „Hochwertige Bauprojekte sind nahezu vollständig weggebrochen“, heißt es im Insolvenzantrag. Die erwartete Marktbelebung sei ausgeblieben. Verschärft wurde die Lage durch die Folgen des ersten Sanierungsverfahrens: Lieferanten stellten auf Vorauskasse um, was die ohnehin angespannte Liquidität zusätzlich belastete. Auch die Annahme kleinerer Aufträge und Sparmaßnahmen konnten den Abwärtstrend nicht stoppen.

Schulden und Vermögen Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) sind rund 78 Gläubiger mit Forderungen von insgesamt 1,17 Millionen Euro betroffen. Dem stehen Aktiva in Höhe von etwa 500.000 Euro gegenüber – darunter offene Kundenforderungen, halbfertige Projekte und Bankguthaben. Die tatsächliche Verwertbarkeit dieser Werte muss im Verfahren noch geprüft werden.