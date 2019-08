Zweite Großpleite einer innovativen Entsorgungsfirma

Dieses Unternehmen sammelt Speisereste von Restaurants, Spitälern, Schulen und diversen Betriebsküchen ein und entsorgt sie über eine Schwestergesellschaft, die eine Biogasanlage betreibt. Doch der Entsorgungsbetrieb, die Bernard Betriebs GmbH, ist nun innerhalb von etwas mehr als einem Jahr zum zweiten Mal in die Insolvenz geschlittert. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV dem KURIER. Auch die Schwestergesellschaft AC Biogas eins GmbH ist insolvent.

Bereits am 3. August 2018 war über das Unternehmen mit Sitz in Hagenbrunn ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet worden. Ursprünglich wurden die Passiva mit 1,241 Millionen Euro beziffert, davon entfielen 432.000 Euro auf Lieferanten, 285.000 Euro auf Löhne und Gehälter, 210.000 Euro auf Darlehen, 210.000 Euro auf die Finanz und 104.000 Euro auf Gebietskrankenkasse Niederösterreich. Nicht enthalten darin waren nachrangige Forderungen (1,5 Millionen Euro) der Gesellschafter und verbundenen Firmen.

Als Pleite-Ursachen wurden Forderungsausfälle, defekte Fahrzeuge und eine hohe Fluktuation von Mitarbeitern ins Feld geführt. Mitte November 2018 haben die Gläubiger dann den Sanierungsplan angenommen. Das Verfahren wurde aufgehoben.