Zwei von drei neuen Jobs an Nicht-Österreicher

Deutschland buhlt um Fachkräfte

In Deutschland, wo aktuell 1,2 Millionen Stellen unbesetzt sind, soll das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz mehr qualifizierten Zuzug auf den Arbeitsmarkt ermöglichen. Fachkräfte mit einer qualifizierten Berufsausbildung sollen für höchstens sechs Monate zur Jobsuche einreisen dürfen. In der Regel soll aber ein konkretes Arbeitsplatzangebot die Voraussetzung sein. Auch Flüchtlinge mit einem abgelehnten Asylantrag wird eine Bleibemöglichkeit eingeräumt, wenn sie einen Arbeitsplatz haben.

17 Millionen "Gastarbeiter"

2017 lebten nach Angaben der EU-Kommission 17 Millionen EU-Bürger in einem anderen Mitgliedsstaat, das sind 3,8 Prozent und doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Jedes Jahr ziehen eine Million Menschen ins EU-Ausland, während 680.000 in die Heimat zurückkehren. Hinzu kommen 1,4 Millionen Grenzgänger - ein Plus von vierzig Prozent seit 2006 und 2,3 Millionen Entsendungen von Arbeitnehmern europaweit.