Geplantes Arbeitslosengeld für EU-Pendler sorgt für Aufregung

„Österreichisches Arbeitslosengeld für jemanden, der in der Slowakei oder Slowenien lebt, setzt falsche Anreize“, meint auch der ÖVP-EU-Abgeordnete Heinz Becker gegenüber dem KURIER: „Die Lebenshaltungskosten sind in Europa so unterschiedlich, dass es ungerecht ist, wenn alle das Gleiche gezahlt bekommen.“ In Brüssel hält man diesem Argument – wie schon bei der Familiengeldindexierung – allerdings entgegen: Arbeitnehmer führen Steuern und Sozialabgaben in dem Land ab, in dem sie arbeiten. Folglich hätten sie auch dort das Recht auf Arbeitslosenversicherung.

Schon im Juni hatte der Rat der EU-Sozialminister den Vorschlag der Kommission mit großer Mehrheit unterstützt. Österreich stimmte mit sieben weiteren Ländern dagegen. Man befürchtet eine enorme zusätzliche Belastung für das heimische Arbeitslosensystem: Nach Berechnungen des Sozialministeriums aus dem Jahr 2016 würden 13.500 arbeitslose Grenzgänger zusätzlich in der Arbeitslosenstatistik aufscheinen. Dies könnte jährliche Kosten von bis zu 230 Millionen Euro verursachen.

Kostenersatz schon jetzt

Andere Experten halten diese Zahlen für viel zu hoch. Denn andererseits hätten dann auch österreichische Grenzgänger die Wahl, ihre Arbeitslosenhilfe in Deutschland oder der Schweiz zu beantragen. Besonders in der Schweiz sind die Leistungen höher. Sie betragen 70 bis 80 Prozent des Lohns. Schon nach derzeitiger EU-Regelung ersetzt das Beschäftigungsland dem Wohnsitzland je nach Beschäftigungsdauer einen Teil der Kosten (siehe unten). Österreich war nach dieser Grenzgänger-Bilanz im Vorjahr sogar Netto-Empfänger.