Zwei Österreicher unter den Top 500

Familienbetrieb – das ist nicht nur die kleine Bäckerei ums Eck. Weltweit sind zwei Drittel aller Unternehmen in Familienbesitz – sie stellen 80 Prozent aller Jobs. In Österreichs sind es acht, in den USA und Deutschland sogar neun von zehn Unternehmen, ergab eine Studie der Beratungsfirma EY gemeinsam mit der Schweizer Universität Sankt Gallen.