Zwei Millionen Euro für Algenproduktion

Nach dem Spatenstich im Spätherbst werden im Winter die Erdbauarbeiten durchgeführt. Im März 2017 mit dem Bau des Glashauses zu beginnen, welches sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen wird. Im Glashaus werden sechs Meter hohe Glasröhren, die Photo-Bioreaktoren, nebeneinandergereiht aufgestellt, in denen die verschiedenen Sorten der Bio-Algen gezüchtet werden. So können in den „hängenden Gärten“ Omega 3 Fettsäuren für die Pharma-, Nahrungs-, und Kosmetikindustrie sowie für Tierfutter gewonnen werden. Neben der Algenproduktionshalle wird ein Produktionsgebäude für die schonende Trocknung der Algen gebaut.