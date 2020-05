Zurückhaltung bei Kunden - Verluste für jede achte Bank

Über alle von Kearney untersuchten 92 europäischen Privatkundenbanken dürfte der Ertrag pro Kunde heuer um 60 Prozent absacken.

Die abwartende Haltung beim Aufnehmen eines Bankkredits bestätigt auch eine ebenfalls am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Erste Bank. Demnach ist im ersten Quartal 2020 die Zahl derer, die eine größere Anschaffung planen, im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10 Prozentpunkte auf 31 Prozent gesunken. Von ihnen wollen 14 Prozent (+3 Prozentpunkte) ihr Vorhaben via Bankkredit oder Bauspardarlehen finanzieren, und sie möchten dafür eine beträchtlich höhere Summe aufnehmen. Die geplante Kredithöhe legte im Jahresabstand um 57 Prozent auf durchschnittlich 93.800 Euro zu. Bei Wohnbaufinanzierungen sieht die Erste "aktuell zwar großes Interesse, aber dennoch Vorsicht", wie Erste-Bank-CEO Peter Bosek mitteilte. Der Bankchef rät in jedem Fall zu einem Fixzins, damit die Rückzahlungsrate planbar bleibt.

Sparen und Anlagen

Beim Sparen sind die Klassiker Sparbuch, Bausparer und Pensionsvorsorge im Vergleich zum Vorjahr in der Gunst der 1.000 Befragten zurückgefallen, ebenso Gold und Immobilien. Nur mehr 58 Prozent (-4 Prozentpunkte) haben vor, in den kommenden 12 Monaten Geld auf ein Sparbuch zu legen, 41 Prozent (-9 Prozentpunkte) möchten bausparen und 27 Prozent planen eine Pensionsvorsorge (-5 Prozentpunkte). Auf Gold setzen nur noch 14 Prozent (-8 Prozentpunkte), auf die Anlageform Immobilien 13 Prozent (-3 Prozentpunkte). Insgesamt haben aber immer noch 81 Prozent (-2 Prozentpunkte) vor, in den nächsten 12 Monaten Geld zu veranlagen, im Schnitt möchten sie 4.400 Euro (+200 Euro) auf die hohe Kante legen. Das coronabedingte Börsentief sieht mehr als ein Drittel der Befragten als gute Anlagechance.