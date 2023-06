Zurück im Geschäft: Weniger Umsatz im Onlinehandel

Der Plafonds beim Onlineshopping-Boom ist erreicht. „Nicht nur in Österreich, in so gut wie ganz Europa“, sagt Handelsobmann Rainer Trefelik mit Verweis auf Studien der Johannes Kepler Universität Linz und der KMU-Forschung Austria. „Die Online-Anteile am Gesamtumsatz des Einzelhandels sind sowohl in der EU-27 als auch in Österreich rückläufig.“