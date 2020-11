Zumtobel eröffnete neues Lichtforum am Stammsitz

Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel hat am Donnerstag am Stammsitz in Dornbirn ein neues Lichtforum eröffnet. In einer revitalisierten Industriehalle präsentieren die Zumtobel-Marken auf 4.000 Quadratmeter Fläche unter anderem neueste Entwicklungen und Technologien.

Neue Basis

Zukünftig soll das Lichtforum auch als Basis des "Zumtobel Group Campus" dienen. Neue Technologien kündigte Zumtobel sowohl für die Eigenmarke als auch für Thorn an.