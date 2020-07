Zum Schutz der Konsumenten

Anders als beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) in Wien wird hier nichts selbst getestet. "Wir vergeben alle Tests an unabhängige Forschungsinstitute", erklärt Hubertus Primus. Primus ist Vorstand der privatrechtlichen Stiftung, die im Jahr 1964 vom Wirtschaftsminister ins Leben gerufen wurde und heute in Deutschland mehr Glaubwürdigkeit genießt als Politik, Kirche und sogar das Rote Kreuz.

94 Prozent der Deutschen, sagt Primus ferner, kennen die Stiftung Warentest. Dank der oftmaligen Werbeeinschaltungen der Testsieger ist sie auch in Österreich nicht ganz unbekannt.

Auch die Reifen-Tests, seit Ende der 1970er-Jahre fix im Kalender der Tester eingetragen, werden extern (an erfahrene Testfahrer der Touringclubs) vergeben: Nach den Schneefahrten auf dem Nufenenpass wurde auf trockener Fahrbahn in der Nähe von Rom und auf regennasser Fahrbahn im Conti-drome bei Hannover getestet. Und am Ende dann auch noch auf einem Hochgeschwindigkeits-Simulator.

Jürgen Tewes und Henry Görlitz sind ebenso wie Friedrich Eppel vom ÖAMTC und Rudi Heintzl vom VKI in alle wesentlichen Entscheidungen eingebunden.

Und vor allem werten sie die Tests aus. Dabei sind die beiden Stiwa-Urgesteine von dem Gedanken der Gerechtigkeit beseelt. Ihr Credo: Ja keinen Hersteller bevorzugen oder benachteiligen, immer unter möglichst vergleichbaren Bedingungen testen. Und bitte ja kein Fehler bei der Datenauswertung! Natürlich lässt sich Unbestechlichkeit auch in Worte fassen – es reicht aber ein Blick auf das Foto der beiden Herren.