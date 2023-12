Erste Züge auf Zollkorridor Triest-Fürnitz gestartet

Der erste europäische Zollkorridor, der den Hafen Triest mit dem Güterverkehrszentrum Fürnitz in Kärnten verbindet, ist in Betrieb gegangen. Das teilte der Hafen Triest am Donnerstag mit. Container können direkt vom Schiff auf den Güterzug verladen werden und den Weg nach Nord- und Mitteleuropa ohne Zollkontrollen antreten, die nach Ankunft in Österreich durchgeführt werden. Der erste vom Hafen Triest gestartete Zug erreichte in den vergangenen Tagen Fürnitz.