Zuckerknappheit beschert Agrana Rekord

"Ergebnisseitig liegt die Latte sehr hoch, da haben wir sicher zu kämpfen, um an das Vorjahr heranzukommen." Johann Marihart, Chef des börsenotierten Zucker- Stärke- und Fruchtkonzerns Agrana, ist mit der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2012/’13 (28. Februar) betont vorsichtig. Beim Umsatz werde es dank leichter Volumenzuwächse und Preissteigerungen einen "moderaten Anstieg" geben. Das Nettoergebnis – das 2011/’12 auf den Rekord von 155,7 Millionen Euro in die Höhe schnellte (siehe Bericht darunter) – werde aber "aus heutiger Sicht leicht unter dem Vorjahr" liegen. Hauptziel sei, so Marihart, das operative Konzernergebnis zu stabilisieren.

Ein Teil des Umsatzzuwachses soll aus Firmenkäufen kommen. Konkret hat Agrana Interesse an zwei serbischen Tochterunternehmen der staatlichen griechischen Hellenic Sugar. Da es sich dabei aber um eine Privatisierung handle, werde der Verkaufsprozess, so Marihart, "durch die politische Situation in Griechenland etwas behindert".