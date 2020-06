Zu wenig Steuern bezahlt? EU prüft bei Apple und Starbucks

Es ist ein Vorwurf, den es seit Jahren gibt; in letzter Zeit hat man ihn wieder öfter gehört: Internationale Großkonzerne wie Apple oder Amazon würden die unterschiedlichen Steuergesetze in der EU so ausnützen, dass sie trotz riesiger Gewinne kaum Abgaben zahlen müssen. Nicht nur würden sie sich dort ansiedeln, wo die Steuerlast am geringsten ist, sondern auch von Schlupflöchern zwischen den Steuersystemen profitieren – am Rande der Legalität.

Die EU-Kommission nimmt sich nun dieser Form der Steuerflucht an: Am Mittwoch wurden offiziell Ermittlungen eingeleitet. Drei Verfahren gibt es – sie betreffen die Steuerpraxis von Apple in Irland, Starbucks in den Niederlanden sowie Fiat Finance and Trade, einer Tochter des Autokonzerns, in Luxemburg. Ermittelt wird von der Brüsseler Behörde nicht gegen die Firmen selbst – sondern gegen die Staaten.