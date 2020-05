Zu Tode gespart ist auch gestorben

Griechenland ist abgebrannt. Je eher die europäische Politik diese zuletzt sogar vom griechischen Finanzminister erstellte Diagnose zur Kenntnis nimmt, desto besser die Therapie für die Griechen und vor allem für die Bewältigung einer fast unvermeidlichen neuen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise.



Viele Milliarden Hilfszusage der Europäer und des Internationalen Währungsfonds gegen drastische, ja brutale Sparprogramme der Griechen. So lautet seit eineinhalb Jahren der Grundsatz. Das absehbare Ergebnis ist dennoch die Pleite der Griechen. Zu Tode gespart ist dann auch gestorben.



Das Ergebnis der erzwungenen Sparprogramme ist im Land verheerend. Die Bürger sind am Rande der subjektiven Belastbarkeit und taumeln sichtbar in eine Art Bürgerkriegsstimmung. Irgendwie verständlich, wenn der Durchschnitts-Grieche im letzten Jahr auf eineinhalb bis zwei Monatsgehälter verzichten musste.



Gleichzeitig verschlechtern sich sämtliche relevanten wirtschaftlichen Kennzahlen. Die Rezession vertieft sich im dritten Jahr auf heuer minus 5 % Wachstum. Für 2012 ist die Fortsetzung des Negativtrends fix. In drei Jahren hat sich die Wirtschaftsleistung um mehr als 10 % reduziert. Das Budgetdefizit wird heuer zum zweiten Mal rund 10 % betragen, die Staatsverschuldung entsprechend weiter steigen. Und für ihre Staatsanleihen zahlen die Griechen schon mehr als 25 % Zinsen.



Was an wirksamer Eintreibung von vielen Milliarden Steuerschulden und ebenso hohen Einnahmen aus möglichen Privatisierungen möglich wäre und von den Europäern kurzfristig gefordert wird, scheitert an dafür völlig ungeeigneten staatlichen Strukturen.