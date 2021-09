Zu kalt für die Bienen: Italien droht "Honigkrise"

In Italien könnte es heuer zuwenig Honig geben, beklagen Imker. In den Regionen Toskana und Emilia Romagna sei die Honigproduktion witterungsbedingt um 95 Prozent zurückgegangen. Allein in der Lombardei übersteigt der durch die fehlende Herstellung von Akazienhonig verursachte Schaden 30 Millionen Euro. Die bekannte "Honigwoche", eine Veranstaltung, die seit 50 Jahren alljährlich in der toskanischen Stadt Montalcino organisiert wird, musste abgesagt werden.

Weniger Orangenhonig

Im Durchschnitt produzierte ein Bienenstock in diesem Sommer zwischen 500 Gramm und einem Kilo Honig gegenüber den 20 Kilos in den Vorjahren, teilten die Organisatoren der Honigwoche mit. Eine kritische Situation, die sich auch auf die Honiggebiete des Südens ausgewirkt habe, weil die Produktion von Orangenhonig in vielen Gebieten Siziliens und Apuliens fast auf Null zurückgegangen und die durchschnittliche Produktion um 50 Prozent gesunken sei. So wird das Jahr 2021 als das kritischste seit Jahrzehnten in Italien in Erinnerung bleiben.