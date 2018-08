Zollstreit: Lenzing will Lieferungen nach China notfalls umschichten

Für den oberösterreichischen Faserkonzern Lenzing ist China der wichtigste Markt. Eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den beiden Großmächten USA und China würde daher auch für Lenzing Folgen haben. „Noch sind wir nicht betroffen, aber wir sehen uns das Säbelrasseln genau an, diese Spannungen sind für alle Industrien schlecht“, sagt Lenzing-Vorstandschef Stefan Doboczky. Sollte China Importzölle auf weitere US-Waren wie etwa Fasern einführen, wäre die Produktion in der neuen Lenzing-Fabrik in Mobile/Alabama betroffen.

In diesem Falle müsste man „umschichten“, so der Lenzing-Chef. Die für den chinesischen Markt bestimmten Mengen könnten etwa nach Pakistan geliefert werden, China dafür von Österreich aus beliefert werden. Doboczky hofft jedoch, dass sich die Situation wieder beruhigt und Notmaßnahmen nicht nötig sein werden.

Mit den globalen Unsicherheiten hat der Konzern ohnehin schon zu kämpfen. Schwankende Viskosepreise und negative Währungseffekte schlugen sich negativ in der Halbjahresbilanz nieder. Der Umsatz ging um 6,4 Prozent auf auf 1,075 Mrd. Euro zurück, das Betriebsergebnis (EBIT) gab um 37 Prozent auf 128,7 Mio. Euro nach. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 91,3 Mio. Euro (–39 Prozent) übrig.