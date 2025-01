Experte: Zölle als mögliche Schutzmauer gegen China

Jan Borgonjon ist Belgier, lebt aber seit 40 Jahren in China. Dort berät er Unternehmen, die in China Fuß fassen wollen, die chinesische Joint Ventures eingehen möchten. Und er klopft zu jedem Jahreswechsel den Markt ab: Was denken seine (europäischen) Kunden über China, wie wird sich das neue Jahr entwickeln?

Hightech-Fabrikant

Die Schlüsselbotschaft seiner Studie für das Jahr 2025: China wird zu einem globalen Thema – als Konkurrent, Partner und Quelle für Innovation. Und das alles unter extrem niedrigen Kostenbedingungen. „Für größere Firmen muss China zum Partner werden, sonst ist man nicht mehr wettbewerbsfähig“, sagt Borgonjon. Die lokalen, chinesischen Produzenten seien schnell, gut finanziert, sehr kundenorientiert und würden den Export dazu nützen, ihr Geschäft zu skalieren. „Außerdem sind sie gut“, sagt der China-Experte. So wie der Auto-Vorsprung für die Europäer erodiert sei, werde es auch anderen Industrien gehen.

Die immensen Vorteile der chinesischen Produktion: günstige Rohstoffe, ein hoher Grad an Automatisierung (China brauche in der Fertigung laut Borgonjon nur die Hälfte an Personal) und ein Niedrigpreisumfeld, also kaum Inflation, billige Energie und Arbeitskräfte sowie eine verlässliche Lieferkette. „Das macht 20 bis 40 Prozent Kostenvorteil, in manchen Industrien sogar noch viel mehr“, erklärt der Experte. Zusätzlich würde China die „Megatrends“ nützen wie kein anderer Markt auf der Welt. Borbonjon: „Die Dekarbonisierung in China ist beeindruckend und sie verfolgen diese Strategie viel besser als die Europäer.“ China hätte zudem einen unglaublich hohen Digitalisierungsgrad, die Demografie (die Jungen) spielt China in die Karten und gleichzeitig würde man das Feld der Altenpflege komplett neu aufrollen.

Längst vorbei also die Zeit, als China aus europäischen Fabriken Ideen abgezogen hat. China habe sich längst zum Hightech-Fabrikanten für die Welt entwickelt und sei gleichzeitig ein technischer Innovator.