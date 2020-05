Drohende Finanzstrafe führt Zimmerei in die Pleite

Aufgrund einer anonymen Anzeige und der Aussage des ehemaligen Buchhalters, Peter W., fand am 7. August 2013 eine Hausdurchsuchung durch die Finanzbehörden statt“, heißt es im Insolvenzantrag der Pichler GmbH, einer Zimmerei mit Sitz im steirischen Ludersdorf-Wilfersdorf. „Inhalt dieser Anzeige war der Vorwurf, dass der Geschäftsführer der Antragstellerin ‚Schwarzeinnahmen‘ in beträchtlicher Höhe lukriert habe. Das zog ein Finanzstrafverfahren nach sich, nunmehr von der Staatsanwaltschaft Graz geführt wird.“ Aufgrund des vorliegenden Zahlenmaterials drohe der Zimmerei eine Forderung der Finanz in Höhe von bis zu 2,5 Millionen Euro. Dabei waren schon in den beiden Geschäftsjahren 2010/11 und 2011/12 Verluste eingefahren worden.