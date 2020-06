Zeltweger "Interforst" ist pleite

Motorsägen, Rasenmäher, Schutzausrüstungen, Schädlingsbekämpfungsmittel und Jagdbekleidung – der Katalog der Zeltweger Interforst Österreich HandelsgmbH umfasst die gesamte Produktpalette, die in der Forstwirtschaft gebraucht wird. Doch die Steirer haben offenbar bei ihrer kontinuierlichen Geschäftsexpansion Fehler gemacht. Laut Rene Jonke vom KSV1870 musste das Handelsunternehmen um Eduard Pichler, das zwei Filialen in Kärnten und eine in Tirol betreibt, nun Insolvenz anmelden. Das Unternehmen (Umsatz: 7,8 Millionen Euro) soll fortgeführt werden, den Gläubigern wird 20 Prozent Quote angeboten. 38 Mitarbeiter sind von dem Sanierungsverfahren betroffen.